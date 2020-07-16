Ямальцам грозит отравление из-за загрязненной отходами Оби

16 Июль 2020 2020-07-16T14:56:55+03:00

Вода из Оби обрабатывается очистными сооружениями, а потом доставляется в дома жителей. Проблеме уже два года, однако за это время она не была решена. Фото: Ирина Ромашкина

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Бактерии, которые образуются при гниении отходов жизнедеятельности животных, обнаружены в воде реки Обь в районе села Аксарки. Последние пробы выявили, что число бактерий превышает допустимые показатели в 40 раз, сообщает muksun.fm со ссылкой на региональное отделение «Единой России».

– Жидкость обильно хлорируют. Между тем вода из Аксарки доставляется в соседние поселки Харсаима и Горнокнязевска. Если сейчас не начать решать проблему, отравление жителей не за горами, – бьют тревогу члены отделения «Единой России» в ЯНАО.

По их словам, бактерии в воде стекли со свалки отходов животных, которую устроил местный животноводческий комплекс, открытый в 2014 году. Вода из Оби обрабатывается очистными сооружениями, а потом доставляется в дома жителей. Проблеме уже два года, однако за это время она не была решена.

– Уже два года этот комплекс без владельца, документы не оформлены. Вполне вероятно, что очистные установки могут забиться отходами. Это очень опасно для населения. Многие ведь пьют воду сырой, – заявила эколог Наталья Дмитриева.

Дополним, Росгидромет назвал самые грязные реки Урала, среди которых также Обь. Специалисты выявили в воде Оби соединения меди, цинка, марганца, фенол, нефтепродукты и азот, а также дефицит кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU