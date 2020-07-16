2020-07-16T14:32:39+03:00
Общество

Воспитанники детдома «Северное сияние» поедут в детские лагеря

Ребята отдохнут, не выезжая за пределы своего региона
Ирина Ромашкина
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20 воспитанников ямальского детского дома «Северное сияние» отправятся в детские лагеря юга Тюменской области. Фото: dmpt.yanao.ru20 воспитанников ямальского детского дома «Северное сияние» отправятся в детские лагеря юга Тюменской области. Фото: dmpt.yanao.ru
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20 воспитанников ямальского детского дома «Северное сияние» отправятся в детские лагеря юга Тюменской области. Ранее ребят планировали отправить на отдых на Черное море, в том числе в Болгарию, но из-за пандемии планы изменились.

Детский дом «Северное сияние» находится в Исетском районе Тюменской области, потому департамент молодежной политики и туризма Ямала решил вывезти воспитанников на отдых в детские лагеря вблизи.

– Ямал ежегодно занимается организацией отдыха и оздоровления воспитанников детского дома. В этом году мы планировали отправить ребят на побережье Чёрного моря, в том числе в Болгарию, но из-за пандемии все планы пришлось поменять. Вторую половину лета-2020 воспитанники детского дома «Северное сияние» проведут в детских лагерях Тюменской области, каждый ребёнок побывает на трёх сменах. Таким образом ребята будут задействованы в летних активностях до самого конца летних каникул, – пояснил директор ведомства Наиль Хайруллин.

Юные ямальцы отдохнут в каждой из трех баз: АНО «ДООЦ «Алые паруса», АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» и ООО ДСОЛ «Дружба». На отдых отправятся ребята от 7 до 17 лет, детей разделят на две группы, смены в лагерях будут длиться по две недели. Первые смены стартуют 18 и 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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