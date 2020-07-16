Ямальский гидрометцентр: в округе ожидается усиление ветра

16 Июль 2020 2020-07-16T14:06:05+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе может резко испортиться погода, Ямало-Ненецкого центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует северо-западный ветер до 6-11 метров в секунду, а по северу Красноселькупского, Надымского и Пуровского районов скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО обратился к ямальцам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

– Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов, – обратились к жителям специалисты ведомства.

Рекомендует не оставлять без присмотра детей. А если сильный ветер застал вас на улице, лучше укрыться в зданиях или подъездах жилых домов. Также следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, избавиться от сухих деревьев, которые могут нанести ущерб жилью.

– Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций, – дополнили спасатели.

Нужно быть осторожнее и на дорогах: двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номерам экстренных служб: 101, 102, 103, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU