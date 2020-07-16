2020-07-16T13:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Ноябрьская частная клиника открыла бесплатный прием

Врачи решили разгрузить коллег из Ноябрьской ЦГБ
Ирина Ромашкина
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Пациентов будут принимать бесплатно до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка. Фото: pixabay.comПациентов будут принимать бесплатно до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка. Фото: pixabay.com
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Частная клиника «Академия здоровья» отозвалась на просьбу администрации Ноябрьска о том, чтобы взять на себя заботу о старшем поколении на период пандемии. Доктора принимают пациентов старше 65 лет с острыми патологиями, сообщает новостной портал «Ноябрьск24».

– В основном люди обращаются с жалобами на нестабильное давление. Ведь препараты подбирались под определенный режим, а из-за самоизоляции он сбился. Люди стали меньше ходить, соответственно, меньше физической активности и, как результат, нестабильное давление, – отметил врач-кардиолог медцентра Дишант Шах.

Пациентов будут принимать бесплатно до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка. Чтобы попасть на прием, ноябрянам нужен только паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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