Ноябрьская частная клиника открыла бесплатный прием

16 Июль 2020 2020-07-16T13:45:30+03:00

Пациентов будут принимать бесплатно до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка. Фото: pixabay.com

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Частная клиника «Академия здоровья» отозвалась на просьбу администрации Ноябрьска о том, чтобы взять на себя заботу о старшем поколении на период пандемии. Доктора принимают пациентов старше 65 лет с острыми патологиями, сообщает новостной портал «Ноябрьск24».

– В основном люди обращаются с жалобами на нестабильное давление. Ведь препараты подбирались под определенный режим, а из-за самоизоляции он сбился. Люди стали меньше ходить, соответственно, меньше физической активности и, как результат, нестабильное давление, – отметил врач-кардиолог медцентра Дишант Шах.

Пациентов будут принимать бесплатно до тех пор, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка. Чтобы попасть на прием, ноябрянам нужен только паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU