Ямальские производители рыбной продукции на треть увеличили объемы выпуска

16 Июль 2020 2020-07-16T13:28:03+03:00

Промысел в нашем регионе сейчас ведут около 90 предприятий. В июне ямальские рыбаки добыли около 1 000 тонн рыбы, а с начала 2020 года – около 2,7 тыс. тонн. Фото: www.yanao.ru

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Более 1300 тонн различной рыбной продукции, из них – более 500 тонн консервов, произвели ямальские рыбоперерабатывающие предприятия Ямала в 2020 году. Объемы выпуска готовой продукции увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производственные мощности нарастил Салехардский комбинат. На предприятии в 2020 году открыли распределительный центр, который в сутки принимает до 20 тонн рыбного сырья, теперь здесь можно хранить до 4,5 тысяч тонн рыбы. Это способствовало развитию рыбокомбината, он увеличил выпуск консервированной продукции на 20% по сравнению с прошлым годом. Комбинат поставляет продукты в Тюменскую, Свердловскую, Омскую области и другие регионы страны. На региональном рынке остается 77% переработанного рыбного сырья.

– Предварительные объемы выпуска за 2020 год составят 3 млн 800 банок консервированной продукции, но в планах – 4 млн, тогда предприятие сравняется по выпуску продукции со своим предшественником – легендарным советским Салехардским рыбозаводом. Конечно, все будет зависеть от экономической ситуации в стране и покупательского спроса, – рассказал директор по экономике и финансам ООО «Салехардский комбинат» Дмитрий Нырков.

Рыболовецкая артель «Орион» в Салехарде за полугодие также увеличила производство консервов – на 23% по сравнению с прошлым годом, а также расширила продуктовую линейку. Во время весеннего лова – в марте-апреле – рыбаки предприятия добыли в Байдарацкой губе около 14 тонн наваги, разбавив ассортимент артели «морскими» уловами.

– Сегодня мы выпускаем из этой рыбы несколько видов консервов – в масле и в томатном соусе. Есть спрос и на замороженную навагу, она неприхотлива в приготовлении, на вяленую – чуть меньше. Мы пока экспериментируем с этим видом, пробуем различные рецепты, изучаем мнения покупателей, – отметил руководитель предприятия Олег Мамеев.

Промысел в нашем регионе сейчас ведут около 90 предприятий. В июне ямальские рыбаки добыли около 1 000 тонн рыбы, а с начала 2020 года – около 2,7 тыс.тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU