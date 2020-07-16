2020-07-16T11:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое снова выявили нелегальные обсерваторы

Из-за нарушений ведется расследование в отношении одной из организаций
Ирина Ромашкина
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По каждому из обсерваторов составляются акты осмотров помещений. Фото: dgzp.yanao.ruПо каждому из обсерваторов составляются акты осмотров помещений. Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2 394). Чтобы улучшить и стабилизировать эпидситуацию в округе, согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, представители департамента гражданской защиты и других ведомств продолжают проверки обсерваторов, где живут вахтовики.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Новом Уренгое сохраняется: за минувшие сутки в газовой столице России выявили еще 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 2 957 зараженных, выздоровели – 638.

Специалисты департамента гражданской защиты и других ведомств продолжают выявлять нелегальные обсерваторы в самом крупном городе Ямала. Они посетили три обсерватора, в которых проживают вахтовые рабочие. Специалисты пояснили, что при посещении обсерваторов они составляют акты осмотров помещений, берут объяснения у вахтовых рабочих и работников служб охраны. Проверяющие измеряют температуру работникам, обследуют условия их проживания, смотрят, есть ли у них средства индивидуальной защиты.

– В отношении одной организации организовано административное расследование за неисполнение постановления губернатора ЯНАО № 29-ПГ, – сообщает пресс-служба ведомства. – Согласно требованиям, обсервация (временная изоляция) запрещена в жилых и иных помещениях работников, не проживающих на территории ЯНАО и прибывших для выполнения работ, за исключением обсервации в местах, определенных органом местного самоуправления МО г. Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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