В Ноябрьске срочно ищут доноров крови

16 Июль 2020 2020-07-16T10:33:27+03:00

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Больным Ноябрьской центральной городской больницы требуется помощь. Медработник объявили сбор крови трех групп, сообщает медучреждение.

Ноябрьская ЦГБ опубликовала призыв о помощи в своих соцсетях. Медработники поясняют, что в больницу поступает немало пациентов, которым требуется переливание. Однако из-за пандемии в городе образовался дефицит донорской крови трех групп.

– В связи с возросшей потребностью использования компонентов крови первой, второй, третьей групп крови резус (+) для лечения пациентов нашей больницы мы приглашаем всех желающих помочь в отделение переливания крови. Обращаться в отделение переливания крови по адресу ул. Республики 17 (второй этаж), – позвали медработники.

При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Часы работы и другие подробности можно узнать по телефонам: 42-10-04, 42-06-33.

ИСТОЧНИК KP.RU