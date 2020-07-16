Медработники Ямала на вездеходе эвакуировали роженицу из тундры

16 Июль 2020 2020-07-16T09:00:27+03:00

В «Трэколе» собралась медицинская бригада – врач акушер-гинеколог, педиатр, фельдшер скорой помощи. К роженице в тундру добирались более 10 часов. Фото: ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская ЦРБ"

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Десять часов в пути провели медики Аксарковской центральной районной больницы Приуральского района, добираясь в тундру к нуждающейся в помощи женщине. Случилось так, что беременная на 37 неделе оказалась вдали от медицинской помощи.

10 июля женщина пожаловалась на боли в животе – начались схватки. Вылет санитарной авиации запретили по погодным условиям. Тогда сотрудники Аксарковсой ЦРБ собрали все необходимое для оказания помощи роженице и отправились в тундру на вездеходе.

В «Трэколе» собралась медицинская бригада – врач акушер-гинеколог, педиатр, фельдшер скорой помощи. Добирались более 10 часов.

По прибытии женщине оказали медпомощь и собрали ее в путь. Женщину эвакуировали в перинатальный центр Салехардской окружной клинической больницы. Спустя два часа после госпитализации она родила здорового малыша.

– Малыш и мама чувствуют себя хорошо, – сообщили медики.

ИСТОЧНИК KP.RU