Медработники Ямала на вездеходе эвакуировали роженицу из тундры
Десять часов в пути провели медики Аксарковской центральной районной больницы Приуральского района, добираясь в тундру к нуждающейся в помощи женщине. Случилось так, что беременная на 37 неделе оказалась вдали от медицинской помощи.
10 июля женщина пожаловалась на боли в животе – начались схватки. Вылет санитарной авиации запретили по погодным условиям. Тогда сотрудники Аксарковсой ЦРБ собрали все необходимое для оказания помощи роженице и отправились в тундру на вездеходе.
В «Трэколе» собралась медицинская бригада – врач акушер-гинеколог, педиатр, фельдшер скорой помощи. Добирались более 10 часов.
По прибытии женщине оказали медпомощь и собрали ее в путь. Женщину эвакуировали в перинатальный центр Салехардской окружной клинической больницы. Спустя два часа после госпитализации она родила здорового малыша.
– Малыш и мама чувствуют себя хорошо, – сообщили медики.
ИСТОЧНИК KP.RU