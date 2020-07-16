«Умные» фотоловушки устанавливают в ямальских лесах

16 Июль 2020 2020-07-16T09:51:29+03:00

Инициаторы проекта планируют, что уже через год фотоловушки установят в каждом крупном муниципалитете Ямала. Фото: правительство ЯНАО

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Пилотный проект по экологическому мониторингу зелёных массивов запустили специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО совместно с компанией «Ростелеком» и администрацией Салехарда. Несколько тестовых образцов фотоловушек установили в природных зонах рядом с окружной столицей. Приборы фиксируют нарушителей, загрязняющих окружающую среду, а также пожары.

Фотоловушки автоматизированы, а все данные с них мгновенно поступают в систему «Лесохранитель», где ее могут получить сотрудники региональной единой дежурно-диспетчерской службы Салехарда.

Портативные камеры оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами. Технические возможности камер передают четкую картинку в темное время суток и мгновенно реагируют на появление человека в кадре на расстоянии до 30 метров, пояснил директор департамента Владимир Галуза.

– Если на территории, попавшей в зону фотоловушки, будет зафиксировано, к примеру, возгорание, туда незамедлительно отправится отряд сотрудников пожарной охраны. В случае если в объектив камер попадут люди, которые складируют бытовые отходы в непредназначенном для этого месте, их личность будет установлена. Нарушителям грозит штраф в достаточно крупном размере, – пообещал он.

Директор окружного филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин пояснил, что экопроект запустили за несколько месяцев.

– Система полностью адаптирована к условиям местного климата. Камеры могут полноценно функционировать зимой при низких температурах. При этом у них очень экономное потребление питания: одного заряда хватает на 10-14 дней беспрерывной работы, – подчеркнул он.

Инициаторы проекта планируют, что уже через год фотоловушки установят в каждом крупном муниципалитете Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU