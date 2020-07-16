В Лабытнанги на улицам выгуливали свиней

16 Июль 2020 2020-07-16T08:27:49+03:00

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Владелец личных подсобных хозяйствах С.З. Закутилин «не обеспечил безвыгульное содержание свиней в количестве 34 голов», заявляет управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Свиньи гуляли по улицам Лабытнанги, на что в соцсетях пожаловались местные жители.

Подворья Закутилина находятся по двум адресам - по ул. Поисковой и ул. Сибирская в городе Семи лиственниц. После поступивших жалоб от горожан, оба хозяйства проверили инспекторы Россельхознадзора. По их заключению, к выгулу свиней по улицам выявлены и другие нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Так, в подворьях расстояние от помещений для содержания составляет менее 40 метров до ближайшего жилого дома. Хотя по правилам нужно, чтобы хозяйство размещалось вдали от жилых домов. Для свиноферм до 50 голов необходимые санитарно-ветеринарные разрывы от жилых застроек и других объектов составляют не менее 50 м.

Закутилину назначили штраф в минимальном размере – 500 рублей на основании возбужденного в отношении него административного дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Штрафы и приостановление деятельности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

ИСТОЧНИК KP.RU