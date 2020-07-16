2020-07-16T06:57:20+03:00
Происшествия

Крупный пожар случился на территории АО «Салехардэнерго»

Выгорело одно из зданий энергосбытовой организации
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Фото из группы "ЧП Ямал" "ВКонтакте"Фото из группы "ЧП Ямал" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В окружной столице оказался охваченным огнем одноэтажный административно-бытовой корпус АО «Салехардэнерго» на улице Ленина. Происшествие случилось 14 июля. С пожаром справлялись 16 сотрудников МЧС Ямала.

О возгорании бытового здания диспетчеру МЧС сообщили в 18:45. На тушение выехало три пожарные машины и 16 спасателей МЧС. На месте они увидели, что огонь разыгрался по всей площади одноэтажного корпуса – 120 квадратных метров.

– Справиться с огнем и ликвидировать пламя удалось к 19:05. К счастью, все обошлось без человеческих жертв, никто на пожаре не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям не было, – сообщила пресс-служба МЧС Ямала.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 19:30. Огонь повредил 40 квадратных метров здания. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24