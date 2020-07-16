Крупный пожар случился на территории АО «Салехардэнерго»

16 Июль 2020 2020-07-16T06:57:20+03:00

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В окружной столице оказался охваченным огнем одноэтажный административно-бытовой корпус АО «Салехардэнерго» на улице Ленина. Происшествие случилось 14 июля. С пожаром справлялись 16 сотрудников МЧС Ямала.

О возгорании бытового здания диспетчеру МЧС сообщили в 18:45. На тушение выехало три пожарные машины и 16 спасателей МЧС. На месте они увидели, что огонь разыгрался по всей площади одноэтажного корпуса – 120 квадратных метров.

– Справиться с огнем и ликвидировать пламя удалось к 19:05. К счастью, все обошлось без человеческих жертв, никто на пожаре не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям не было, – сообщила пресс-служба МЧС Ямала.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 19:30. Огонь повредил 40 квадратных метров здания. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU