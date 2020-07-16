2020-07-16T06:01:16+03:00
Общество

Погода на Ямале на 16 июля: в регионе пройдут дожди

В Новом Уренгое будет ветрено
Ирина Ромашкина
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На Ямале сегодня пройдут дожди. Фото из группы "Надым" "ВКонтакте"На Ямале сегодня пройдут дожди. Фото из группы "Надым" "ВКонтакте"
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На Ямале сегодня пройдут дожди. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный и северный с порывами до 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +7… +12 градусов, днем +16… +21 градуса, местами воздух прогреется до 28 градусов тепла.

В Салехарде сегодня +15 градусов, облачно, ветер тихий, северный 1 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

В Новом Уренгое до +12 градусов, облачно, ветер свежий, северо-западный 8 м/с.

В Губкинском +16 градусов, облачно, ветер северо-западный 5-6 м/с.

В Ноябрьске до +18 градусов, преимущественно облачно, ветер северный 4 м/с.

В Муравленко до +17 градусов, преимущественно облачно, ветер северный 4 м/с.

В Надыме до +15 градусов, облачно, ветер слабый, северный 3-4 м/с.

В Тарко-Сале до +16 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4-5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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