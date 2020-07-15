2020-07-15T15:48:09+03:00
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего рыбака из Лабытнанги

Тело мужчины было обнаружено на реке Выл-Посл Приуральского района
Вера Зенина
Поделиться:
Мужчину искали две неделиМужчину искали две неделиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Две недели сотрудники «Ямалспаса» искали тело мужчины, который отправился на рыбалку 30 июня.

К сожалению, он был найден погибшим.

Напоминаем, 30 июня мужчина вместе с лодкой отправился на рыбалку, но так и не вернулся. В поисках были задействованы 5 спасателей, три лодки и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Тело рыбака было обнаружено в лодке.

За прошедшую неделю спасатели «Ямалспаса» провели 52 выхода на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 25 из них находились в природной среде.

Количество пострадавших за неделю составило 40 человек. Помощь оказана 28 гражданам, 3 человека числятся пропавшими без вести, 9 человек найдены погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели нашли тело пропавшего рыбака из Лабытнанги
В Пуровском районе развивают проект по гидрореабилитации детей
На Ямале открылась фотовыставка «Сверяя шаг по солнцу»
Дмитрий Артюхов стал губернатором-лидером по позитивному упоминанию в соцсетях
Жительница Тарко-Сале обокрало предприятие на сумму более 600 тысяч рублей
На улицах Ноябрьска появятся санитайзеры
Педагог-психолог из Нового Уренгоя вышла в финал Международного фестиваля
В Лабытнанги стартовал городской конкурс «Вальс Цветов»
В Новом Уренгое сотрудник автомойки угнал машину
Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений
Жители Надыма принимают участие в «Цветочном вернисаже»
На Ямале выбрали лучших педагогов
За лето в Салехарде отремонтируют четыре улицы
Погода на Ямале 15 июля: пасмурно и дождь
МегаФон предложил абонентам ЯНАО новое качество голосовой связи
В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина
В Ноябрьске благоустраивают два сквера
В селе Мужи водитель наехал на ребёнка
Жителям Ямала закроют доступ на чердаки и крыши
На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению
В Новом Уренгое на горевшей овощебазе погиб человек
На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком
На Ямале подготовят место для зимовки моржей
На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски
В Салехарде сотрудники детского сада приняли участи в городском субботнике
Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам
ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю