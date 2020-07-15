Спасатели нашли тело пропавшего рыбака из Лабытнанги

15 Июль 2020 2020-07-15T15:48:09+03:00

Тело мужчины было обнаружено на реке Выл-Посл Приуральского района

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Две недели сотрудники «Ямалспаса» искали тело мужчины, который отправился на рыбалку 30 июня.

К сожалению, он был найден погибшим.

Напоминаем, 30 июня мужчина вместе с лодкой отправился на рыбалку, но так и не вернулся. В поисках были задействованы 5 спасателей, три лодки и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Тело рыбака было обнаружено в лодке.

За прошедшую неделю спасатели «Ямалспаса» провели 52 выхода на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 25 из них находились в природной среде.

Количество пострадавших за неделю составило 40 человек. Помощь оказана 28 гражданам, 3 человека числятся пропавшими без вести, 9 человек найдены погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU