2020-07-15T16:20:57+03:00
Здоровье

В Пуровском районе развивают проект по гидрореабилитации детей

Из-за коронавирусной инфекции занятия пришлось отложить
Вера Зенина
Поделиться:
40 детей намерены приступить к реабилитации40 детей намерены приступить к реабилитацииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Проект «Уютный Ямал», реализуемый в регионе, продолжает помогать людям. Одно из таких направлений - «Гидрореабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья».

Пять лет назад его инициатором выступил благотворительный фонд «Надежда», расположенный в Пуровском районе. Получив грант губернатора, они организовали занятия в бассейне для жителей райцентра. Опыт оказался удачным, и его решили распространить на другие поселения района. Сегодня проект ведет Совет ветеранов Пуровского района.

-В прошлом году появилась возможность организовать занятия для детей во всех населенных пунктах, где есть бассейны. Это не только Тарко-Сале и Уренгой, но ещё Пурпе и Ханымей. Мы вышли на площадку «Уютный Ямал» и выиграли средства на новый инвентарь и тренажёры, -поделился успехом председатель общественной организации Руслан Абдуллин.

Занятия планировали начать в марте, но их отложили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Когда обстановка в регионе улучшится, 40 детей смогут приступить к курсу гидрореабилитации.

Занятия проходят при участии родителей – идея проекта не только в том, чтобы облегчить физическое и эмоциональное состояние пациентов, но и научить их мам и пап, как вести себя на воде рядом с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели нашли тело пропавшего рыбака из Лабытнанги
В Пуровском районе развивают проект по гидрореабилитации детей
На Ямале открылась фотовыставка «Сверяя шаг по солнцу»
Дмитрий Артюхов стал губернатором-лидером по позитивному упоминанию в соцсетях
Жительница Тарко-Сале обокрало предприятие на сумму более 600 тысяч рублей
На улицах Ноябрьска появятся санитайзеры
Педагог-психолог из Нового Уренгоя вышла в финал Международного фестиваля
В Лабытнанги стартовал городской конкурс «Вальс Цветов»
В Новом Уренгое сотрудник автомойки угнал машину
Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений
Жители Надыма принимают участие в «Цветочном вернисаже»
На Ямале выбрали лучших педагогов
За лето в Салехарде отремонтируют четыре улицы
Погода на Ямале 15 июля: пасмурно и дождь
МегаФон предложил абонентам ЯНАО новое качество голосовой связи
В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина
В Ноябрьске благоустраивают два сквера
В селе Мужи водитель наехал на ребёнка
Жителям Ямала закроют доступ на чердаки и крыши
На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению
В Новом Уренгое на горевшей овощебазе погиб человек
На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком
На Ямале подготовят место для зимовки моржей
На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски
В Салехарде сотрудники детского сада приняли участи в городском субботнике
Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам
ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю