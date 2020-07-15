В Пуровском районе развивают проект по гидрореабилитации детей

15 Июль 2020 2020-07-15T16:20:57+03:00

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Проект «Уютный Ямал», реализуемый в регионе, продолжает помогать людям. Одно из таких направлений - «Гидрореабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья».

Пять лет назад его инициатором выступил благотворительный фонд «Надежда», расположенный в Пуровском районе. Получив грант губернатора, они организовали занятия в бассейне для жителей райцентра. Опыт оказался удачным, и его решили распространить на другие поселения района. Сегодня проект ведет Совет ветеранов Пуровского района.

-В прошлом году появилась возможность организовать занятия для детей во всех населенных пунктах, где есть бассейны. Это не только Тарко-Сале и Уренгой, но ещё Пурпе и Ханымей. Мы вышли на площадку «Уютный Ямал» и выиграли средства на новый инвентарь и тренажёры, -поделился успехом председатель общественной организации Руслан Абдуллин.

Занятия планировали начать в марте, но их отложили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Когда обстановка в регионе улучшится, 40 детей смогут приступить к курсу гидрореабилитации.

Занятия проходят при участии родителей – идея проекта не только в том, чтобы облегчить физическое и эмоциональное состояние пациентов, но и научить их мам и пап, как вести себя на воде рядом с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU