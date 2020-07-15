2020-07-15T14:40:11+03:00
Общество

На Ямале открылась фотовыставка «Сверяя шаг по солнцу»

Она посвящена 70-летию Хабэча Яунгада
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
Изменить размер текста:

В главном музее Ямала открылась выставка фоторабот Хабэча Яунгада «Сверяя шаг по солнцу».

-Эта выставка - продолжение меня. Эти снимки – мои глаза, которыми смотрю на мир и вижу детали, которые не многим видны. «Видеть» оком объектива я учился, став литературным сотрудником в окружной газете «Няръяна Нгэрм. Журналистика для меня – это все состояния души сразу: радость от вида бескрайнего горизонта, любовь к чуму, тоска по тундре, уважение к традициям, труд простых людей, уникальность мест, в которых довелось побывать. Особенно всегда радуют необыкновенные фотографии из поездок по округу. Есть в них неповторимость и особенный дух Севера, - рассказывает Хабэча Яунгад.

Большое содействие во время открытия оказал окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Посетить мероприятие и ознакомиться с красивейшими фотографиями региона можно до 16 августа.

Напоминаем, что Хабэча Хываревич Яунгад прошёл путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм». С 1981 года - член Союза журналистов России. Член Ассоциации «Ямал - потомкам!». Депутат окружного Совета народных депутатов (1991–1994). Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа. Имеет медаль «За верность Северу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели нашли тело пропавшего рыбака из Лабытнанги
В Пуровском районе развивают проект по гидрореабилитации детей
На Ямале открылась фотовыставка «Сверяя шаг по солнцу»
Дмитрий Артюхов стал губернатором-лидером по позитивному упоминанию в соцсетях
Жительница Тарко-Сале обокрало предприятие на сумму более 600 тысяч рублей
На улицах Ноябрьска появятся санитайзеры
Педагог-психолог из Нового Уренгоя вышла в финал Международного фестиваля
В Лабытнанги стартовал городской конкурс «Вальс Цветов»
В Новом Уренгое сотрудник автомойки угнал машину
Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений
Жители Надыма принимают участие в «Цветочном вернисаже»
На Ямале выбрали лучших педагогов
За лето в Салехарде отремонтируют четыре улицы
Погода на Ямале 15 июля: пасмурно и дождь
МегаФон предложил абонентам ЯНАО новое качество голосовой связи
В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина
В Ноябрьске благоустраивают два сквера
В селе Мужи водитель наехал на ребёнка
Жителям Ямала закроют доступ на чердаки и крыши
На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению
В Новом Уренгое на горевшей овощебазе погиб человек
На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком
На Ямале подготовят место для зимовки моржей
На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски
В Салехарде сотрудники детского сада приняли участи в городском субботнике
Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам
ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю