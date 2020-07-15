На Ямале открылась фотовыставка «Сверяя шаг по солнцу»

15 Июль 2020 2020-07-15T14:40:11+03:00

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В главном музее Ямала открылась выставка фоторабот Хабэча Яунгада «Сверяя шаг по солнцу».

-Эта выставка - продолжение меня. Эти снимки – мои глаза, которыми смотрю на мир и вижу детали, которые не многим видны. «Видеть» оком объектива я учился, став литературным сотрудником в окружной газете «Няръяна Нгэрм. Журналистика для меня – это все состояния души сразу: радость от вида бескрайнего горизонта, любовь к чуму, тоска по тундре, уважение к традициям, труд простых людей, уникальность мест, в которых довелось побывать. Особенно всегда радуют необыкновенные фотографии из поездок по округу. Есть в них неповторимость и особенный дух Севера, - рассказывает Хабэча Яунгад.

Большое содействие во время открытия оказал окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Посетить мероприятие и ознакомиться с красивейшими фотографиями региона можно до 16 августа.

Напоминаем, что Хабэча Хываревич Яунгад прошёл путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм». С 1981 года - член Союза журналистов России. Член Ассоциации «Ямал - потомкам!». Депутат окружного Совета народных депутатов (1991–1994). Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа. Имеет медаль «За верность Северу».

ИСТОЧНИК KP.RU