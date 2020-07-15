Дмитрий Артюхов стал губернатором-лидером по позитивному упоминанию в соцсетях

15 Июль 2020 2020-07-15T13:46:44+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов занял первое место среди глав регионов РФ по доле позитивных упоминаний в соцсетях. Такой вердикт вынесли эксперты Центра политической конъюнктуры.

Проанализировав соцсети, в которых упоминаются российские губернаторы, исследователи составили рейтинг глав субъектов РФ «Губернаторы - герои соцсетей». В нём содержатся данные о том, кого из глав регионов россияне чаще хвалят или ругают, а также указано, какие соцсети население любит использовать, обсуждая губернаторов.

Как выяснилось, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оказался непревзойдённым лидером по доле позитивных упоминаний - 12,34%. Остальные 80% носят нейтральный характер.

Что касается соцсетей, оказалось, что больше всего обсуждать губернатора любят во «ВКонтакте» - 42,52% сообщений, вторая по популярности соцсеть – это Instagram - 15,99%, на третьем месте идут «Одноклассники» - 15,07%. Реже главу Ямала упоминают в Telegram - 12,88%, Facebook - 8,15% и в YouTube - 1,87%.

Вторым по доле позитивных сообщений стал губернатор Тверской области Игорь Руденя - 8,3%, а на третьем месте расположился глава Костромской области Сергей Ситников - 8,17%.

ИСТОЧНИК KP.RU