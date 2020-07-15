2020-07-15T12:57:01+03:00
Происшествия

Жительница Тарко-Сале обокрало предприятие на сумму более 600 тысяч рублей

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде
Вера Зенина
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com
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В полицию Пуровского района поступило заявление от руководителя одного из предприятий. Мужчина сообщил, что с декабря 2019 года по апрель 2020 года, кто-то пользовался транспортной картой, принадлежащей этому самому предприятию. Заправляясь на различных станциях, неизвестный нанёс компании ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

В ходе расследования удалось установить подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя жительница города Тарко-Сале, ранее работавшая на этом предприятии.

В полиции злоумышленница призналась, что после увольнения, которое произошло по её желанию, она тайно похитила карту и стала передавать её своим знакомым водителям для заправки.

После признания женщина во всём раскаялась, однако избежать уголовного дела не получилось. Таркосалинку обвинили в п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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