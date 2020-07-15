Жительница Тарко-Сале обокрало предприятие на сумму более 600 тысяч рублей
В полицию Пуровского района поступило заявление от руководителя одного из предприятий. Мужчина сообщил, что с декабря 2019 года по апрель 2020 года, кто-то пользовался транспортной картой, принадлежащей этому самому предприятию. Заправляясь на различных станциях, неизвестный нанёс компании ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
В ходе расследования удалось установить подозреваемую. Ей оказалась 26-летняя жительница города Тарко-Сале, ранее работавшая на этом предприятии.
В полиции злоумышленница призналась, что после увольнения, которое произошло по её желанию, она тайно похитила карту и стала передавать её своим знакомым водителям для заправки.
После признания женщина во всём раскаялась, однако избежать уголовного дела не получилось. Таркосалинку обвинили в п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU