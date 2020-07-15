2020-07-15T12:23:56+03:00
Коронавирус Covid-19

На улицах Ноябрьска появятся санитайзеры

Эта мера призвана помочь в борьбе с COVID-19
Вера Зенина
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Город продолжает бороться с коронавирусомГород продолжает бороться с коронавирусомФото: pixabay.com
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На улицах Ноябрьска появятся санитайзера. Дезинфицирующие средства появятся в самых востребованных местах: на многофункциональных площадках, в Ноябрьск-парке, возле площади памяти и городских фантанов.

Местные власти планируют закупить 15 стоек с локтевым диспансером. Следить за их исправностью и наличием дезинфицирующих средств будут обслуживающие организации.

-Мы начали проводить повторную дезинфекцию общественных территорий. Напоминаю управляющим компаниям о необходимости продолжить такую работу в подъездах многоквартирных домов. В ближайшее время мы закупим санитайзеры и установим их на улицах города. Я обращаюсь ко всем, с просьбой выполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора и постановления губернатора Ямала. В наших с вами силах повлиять на рост распространения новой коронавирусной инфекции и, тем самым, сохранить здоровье своим близким. Берегите себя! – сообщил глава Ноябрьска на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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