Педагог-психолог из Нового Уренгоя вышла в финал Международного фестиваля
Ямал всегда славился талантливыми жителями, которые с любовью и терпением подходят к своей работе. Одной из таких стала Ольга Юрчук, педагог-психолог из гимназии Нового Уренгоя.
Решив принять участие в Международном фестивале педагогического мастерства государств-участников СНГ, женщина достойно выступила в своей номинации «Психолог/Социальный педагог» и вышла в финал.
В первом этапе фестиваля приняли участие 45 педагогов из стран СНГ. Учителя в письменном формате представили материалы о педагогическом опыте и авторских методиках, а также модули своих уроков или занятий. Эксперты заседания особо отметили материалы ряда участников, в число которых вошла работа Ольги Юрчук.
Стоит отметить, что это победа не первая в копилке Ольги. Она уже становилась победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018».
-В международном конкурсе участвую впервые. На суд жюри представила работу «Обучение подростка навыкам поставленной проектной цели, закрепление у подростка мотивации к саморазвитию». Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется и позволит отправиться на заключительный этап педагогического фестиваля, - сообщила Ольга Юрчук.
ИСТОЧНИК KP.RU