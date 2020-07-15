Педагог-психолог из Нового Уренгоя вышла в финал Международного фестиваля

15 Июль 2020 2020-07-15T11:40:20+03:00

Заключительный этап планируется провести в октябре этого года в Душанбе

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Ямал всегда славился талантливыми жителями, которые с любовью и терпением подходят к своей работе. Одной из таких стала Ольга Юрчук, педагог-психолог из гимназии Нового Уренгоя.

Решив принять участие в Международном фестивале педагогического мастерства государств-участников СНГ, женщина достойно выступила в своей номинации «Психолог/Социальный педагог» и вышла в финал.

В первом этапе фестиваля приняли участие 45 педагогов из стран СНГ. Учителя в письменном формате представили материалы о педагогическом опыте и авторских методиках, а также модули своих уроков или занятий. Эксперты заседания особо отметили материалы ряда участников, в число которых вошла работа Ольги Юрчук.

Стоит отметить, что это победа не первая в копилке Ольги. Она уже становилась победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018».

-В международном конкурсе участвую впервые. На суд жюри представила работу «Обучение подростка навыкам поставленной проектной цели, закрепление у подростка мотивации к саморазвитию». Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется и позволит отправиться на заключительный этап педагогического фестиваля, - сообщила Ольга Юрчук.

ИСТОЧНИК KP.RU