В Лабытнанги стартовал городской конкурс «Вальс Цветов»

15 Июль 2020 2020-07-15T10:55:41+03:00

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Глава Лабытнанги Марина Трескова сообщила о старте городского конкурса «Вальс цветов», по условиям которого жители должны украсить свои дворы живыми цветами.

-Каждый из нас хочет видеть свой город, свой двор ухоженным, цветущим и красивым. В наших силах сделать его таким! Желание, труд и фантазия - вот главные слагаемые этого превращения. Многие горожане уже наверняка с любовью украсили свои дворы цветочными клумбами. А если ещё нет - у вас есть время сделать это до 15 августа, - сообщила Марина Ароновна на своей странице во «ВКонтакте».

Принять участие могут все желающие. Главное – обустроить участки с любовью и не бояться применять фантазию.

Заявки можно отправлять до 15 августа на адрес муниципального проектного офиса: площадь В. Нака, дом 1, кабинет 302. Для уточнения информации можно позвонить по номеру: 8 34992 570 70 добавочный 1170.

В заявке необходимо указать участника конкурса и приложить фотографию с украшенными клумбами.

ИСТОЧНИК KP.RU