Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений

15 Июль 2020 2020-07-15T08:22:38+03:00

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К сожалению, не все ямальцы ведут порядочный образ жизни, подтверждение тому - восьмое место в списке регионов-лидеров по темпам прироста преступлений. С начала года прирост зарегистрированных преступлений в северном регионе составил 9,9%. Наибольшие показатели у Севастополя - 26,3%, Новгородской области - 19,8%, Смоленской - 17,9%, Карелия - 13,8%, Ленинградская область - 13,2%, Курская - 10,2%, а также Татарстан - 10,1%. Замыкают рейтинг Тамбовская область - 9,8% и Псковская - 9,7%. Кстати, по числу выявленных лиц, совершивших преступления с начала года, Ямал тоже оказался в лидерах: прирост составил 5,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU