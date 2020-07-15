2020-07-15T08:22:38+03:00
Происшествия

Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений

Регион занял восьмое место в рейтинге, составленном МВД РФ
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: "ЧП Ямал", "социальная сеть ВКонтакте"Фото: "ЧП Ямал", "социальная сеть ВКонтакте"
Изменить размер текста:

К сожалению, не все ямальцы ведут порядочный образ жизни, подтверждение тому - восьмое место в списке регионов-лидеров по темпам прироста преступлений. С начала года прирост зарегистрированных преступлений в северном регионе составил 9,9%. Наибольшие показатели у Севастополя - 26,3%, Новгородской области - 19,8%, Смоленской - 17,9%, Карелия - 13,8%, Ленинградская область - 13,2%, Курская - 10,2%, а также Татарстан - 10,1%. Замыкают рейтинг Тамбовская область - 9,8% и Псковская - 9,7%. Кстати, по числу выявленных лиц, совершивших преступления с начала года, Ямал тоже оказался в лидерах: прирост составил 5,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабытнанги стартовал городской конкурс «Вальс Цветов»
В Новом Уренгое сотрудник автомойки угнал машину
Ямал оказался в списке лидеров по темпам прироста преступлений
Жители Надыма принимают участие в «Цветочном вернисаже»
На Ямале выбрали лучших педагогов
За лето в Салехарде отремонтируют четыре улицы
Погода на Ямале 15 июля: пасмурно и дождь
МегаФон предложил абонентам ЯНАО новое качество голосовой связи
В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина
В Ноябрьске благоустраивают два сквера
В селе Мужи водитель наехал на ребёнка
Жителям Ямала закроют доступ на чердаки и крыши
На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению
В Новом Уренгое на горевшей овощебазе погиб человек
На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком
На Ямале подготовят место для зимовки моржей
На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски
В Салехарде сотрудники детского сада приняли участи в городском субботнике
Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам
ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю