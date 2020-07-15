Жители Надыма принимают участие в «Цветочном вернисаже»

15 Июль 2020 2020-07-15T07:45:54+03:00

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С каждым годом Надым становится всё прекрасней. Помогают городу в этом участники смотр-конкурс «Цветочный вернисаж Надымской земли».

Принять участие может любой желающий. Для этого надо успеть подать заявку до 31 августа. Сделать это можно по адрусу улица Зверева, 8, кабинет 315. Если прийти лично нет возможности, то следует направить заявку по электронной почте ssp@nadym.yanao.ru.

На выбор участникам предоставляется три направления: «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов»,«Лучший двор, подъезд» и «Лучший приусадебный участок».

Цветами можно украшать дома и прилегающие территории, а также создавать композиции из любых материалов, ограничивать фантазию никто не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU