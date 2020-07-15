На Ямале выбрали лучших педагогов

15 Июль 2020 2020-07-15T06:48:30+03:00

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На Ямале подвели итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям. При подведении итогов учитывались достижения в педагогической деятельности в 2020 году.

Из 66 участников были отобраны 26 победителей. Среди лучших - представители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Муравленко, Губкинского, а также Ямальского, Надымского, Шурышкарского и Пуровского районов.

Больше всех побед завоевали педагоги Ноябрьска. Сразу восемь учителей вошли в конкурсный рейтинг, за что были удостоены премиями в размере ста тысяч рублей.

-Современный педагог должен постоянно повышать свой профессиональный уровень через самообразование, взаимодействие в педагогических сообществах. Большую роль в повышении профессионального мастерства играют конкурсы. Радует, что с каждым годом все больше ямальских учителей подают заявки для участия в них, - сообщила Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.

Четвёрка лучших будет бороться за победу на федеральном этапе конкурса. Это Ольга Яшухина, учитель математики из гимназии Нового Уренгоя, Наталья Алдакаева, учитель русского языка и литературы школы № 3 из Салехарда, Людмила Меренкова, учитель географии Надымской школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов и Ольга Украинцева, учитель иностранного языка Овгортской школы-интерната из Шурышкарского района.

Итоги федерального конкурса будут известтны в конце августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU