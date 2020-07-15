2020-07-15T06:06:08+03:00
Общество

За лето в Салехарде отремонтируют четыре улицы

Работы должны завершиться не позднее сентября
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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На Ямале продолжают реализовывать проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этим летом под его началом отремонтируют четыре улицы.

Первый участок дороги от улицы Богдана Кнунянца до кольцевой развязки уже полностью готов. Сейчас работы ведутся на улице Объездной (от кольцевой развязки до улицы Геологов) и на улице Игарская, далее - ремонт участка на улице Республики.

О ходе работ на улице Игарская рассказал заместитель начальника отдела благоустройства МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Максим Абдулин.

- Уже проведены работы по демонтажу старых бордюров и покрытия тротуаров. Приступили к фрезерованию верхнего изношенного слоя проезжей части, завершают работы по установке гранитного бордюра. Следующий этап – асфальтирование пешеходной зоны, затем – проезжей части».

Следить за ходом дорожных работ доверили общественным организациям. Руководитель регионального штаба ОНФ на Ямале Иван Новицкий побывал на объекте и выразил своё мнение.

-Мы обратили внимание подрядчика на проблему, которую обозначали жители нашего города: из-под асфальта проглядываются бугры от проложенной ранее трубы. Надеемся, реакция не заставит себя долго ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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