Погода на Ямале 15 июля: пасмурно и дождь

15 Июль 2020 2020-07-15T05:21:38+03:00

Сегодня на Ямале дождь и южный ветер Фото: pixabay.com

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На Ямале сегодня ожидается дождь и южный ветер до 6 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +15… +17 градусов, днем +16… +21 градуса.

В Салехарде сегодня +17 градусов, пасмурно, небольшой дождь в течение дня, ветер юго-восточный 3,4 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, небольшой дождь в течение дня, ветер юго-восточный 3,0 м/с.

В Новом Уренгое до +17 градусов, небольшой дождь в течение дня, ветер южный 4,3 м/с.

В Губкинском +16 градусов, небольшой дождь в течение дня, ветер южный 4,8 м/с.

В Ноябрьске до +20 градусов, пасмурно, небольшой дождь в течение дня, ветер южный 5,7 м/с.

В Муравленко до +21 градуса, небольшой дождь, ветер южный 5,7 м/с.

В Надыме до +18 градусов, пасмурно, дождь в течение всего дня, ветер юго-восточный 5,1 м/с.

В Тарко-Сале до +17 градусов, небольшой дождь, ветер юго-западный 4,1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU