В Салехарде от коронавирса скончался 74-летний мужчина

14 Июль 2020 2020-07-14T16:23:44+03:00

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За прошедшие сутки в регионе зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции.

-В Салехардской окружной больнице скончался 74-х летний пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сахарного диабета. Пациент находился на ИВЛ. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось, - сообщает руководитель окружного оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

По её словам, количество выздоровевших на Ямале продолжает расти. Ещё 223 пациента излечились от коронавируса. Это очень хороший результат. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3276.

Также глава оперштаба напомнила, что режим повышенной готовности на Ямале продлён до 20 июля и призвала к соблюдению необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU