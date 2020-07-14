В Ноябрьске благоустраивают два сквера

14 Июль 2020 2020-07-14T15:02:37+03:00

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В Ноябрьске идёт активная работа по благоустройству парков. Прогуляться по новым местам горожане смогут уже в конце августа.

В сквере «Мать и дитя» завершается обустройство пешеходных дорожек. В ближайшее время рабочие приступят к укладке тротуарной плитки, для этого будет использовано около тысячи брусков. Для маленьких горожан в сквере появится игровая зона со всем, что необходимо для весёлого отдыха. Под конец рабочие планируют провести реконструкция основания памятника.

Продолжаются работы и в сквере «Геологов». На участке уже проложили извилистые тропинки и велодорожки, установили гранитный бордюр и протянули кабель для освещения. Так же было принято решение организовать в сквере круглосуточное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU