В селе Мужи водитель наехал на ребёнка

14 Июль 2020 2020-07-14T14:32:17+03:00

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Все мы знаем, садясь за руль надо быть предельно внимательным и ни на что не отвлекаться. К сожалению, так бывает не всегда.

В селе Мужи Шурышкаркского района водитель наехал на ребёнка. Совершая разворот задним ходом, мужчина забыл посмотреть по сторонам, в результате чего под колёса попал ребёнок.

-В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был травмирован,- сообщила Госавтоинспекция Ямала.

Чтобы предотвратить подобные происшествия, взрослые и дети должны сохранять бдительность на проезжей части.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП. С начала года в авариях на окружных дорогах пострадало 23 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU