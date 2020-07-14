В селе Мужи водитель наехал на ребёнка
Все мы знаем, садясь за руль надо быть предельно внимательным и ни на что не отвлекаться. К сожалению, так бывает не всегда.
В селе Мужи Шурышкаркского района водитель наехал на ребёнка. Совершая разворот задним ходом, мужчина забыл посмотреть по сторонам, в результате чего под колёса попал ребёнок.
-В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был травмирован,- сообщила Госавтоинспекция Ямала.
Чтобы предотвратить подобные происшествия, взрослые и дети должны сохранять бдительность на проезжей части.
Напоминаем, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП. С начала года в авариях на окружных дорогах пострадало 23 ребёнка.
ИСТОЧНИК KP.RU