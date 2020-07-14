Жителям Ямала закроют доступ на чердаки и крыши

14 Июль 2020 2020-07-14T14:05:32+03:00

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Всё чаще дети и подростка забираются на крыши многоквартирных домов. Неравнодушные граждане сообщают об этом в социальных сетях и просят закрыть доступ на чердаки.

По этой причине главный государственный жилищный инспектор ЯНАО Ахат Мурзакаев обратился к управляющим организациям.

-В первую очередь, это безопасность граждан. Об этом всегда должны помнить и управляющие организации, и ТСЖ, и обслуживающие организации, - отметил глава ведомства.

Теперь до конца месяца в регионе должна завершиться проверка по контролю допуска на все крыши многоквартирных домов.

Если у жильцов возникнет необходимость посетить крышу, им следует обратиться с письменным заявлением в свою УК и изложить причины и цель визита. В течение 10 дней УК должна направить ответ. Если доступ на кровлю будет разрешён, то осуществлять его могут только специалисты в присутствии представителя УК. Какие-либо ремонтные работы также выполняются под надзором УК, ведь даже обычная ходьба по мягкой кровле может нарушить её структуру и в последующем привести к протечкам.

Не стоит забывать, что управляющая организация несёт ответственность за содержание и сохранность общего имущества, а также обязана контролировать целостность замков и доступ на чердачные помещения и кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU