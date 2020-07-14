2020-07-14T13:27:29+03:00
Общество

На Ямале продолжается выдача бесплатных лекарств населению

Мера продлится до снятия режима повышенной готовности
Вера Зенина
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Фото: оперштаб ЯНАОФото: оперштаб ЯНАО
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Жителям Пуровского района начали выдавать медикаменты для лечения ОРВИ. Первыми на очереди оказались пациенты Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея. Получить лекарства можно уже с сегодняшнего дня, но только при наличии симптомов ОРВИ.

Препараты разделены на несколько возрастных групп: дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые. Набор медикаментов в каждой группе подбирается индивидуально и зависит от течения болезни. Решение о составе комплекта принимает лечащий врач при осмотре пациента.

Идти за лекарствами никуда не надо. Их привезут на дом волонтёры или медработники. Чтобы охватить всех нуждающихся, доставку производят два раза в день.

Напомним, решение о предоставлении ямальцам бесплатных препаратов принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Эта мера позволяет максимально быстро начать лечение и не запускать болезнь. Выдавать лекарства бесплатно северянам будут до снятия режима повышенной готовности в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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