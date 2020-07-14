2020-07-14T12:54:39+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое на горевшей овощебазе погиб человек

Причина пожара и причиненный ущерб ещё не установлены
Вера Зенина
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Фото: МЧС ЯНАОФото: МЧС ЯНАО
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Пожар начался 13 июля, поздно вечером. Горела овощебаза, расположенная в районе пекарни по улице Таёжной.

По словам заявителя, внутри мог находиться человек. Пожарные были на месте вызова через 4 минуты.

Все силы спасателей были брошены на поиски возможного пострадавшего. Густой чёрный дым и плохая видимость усложняли поиски. Несмотря на оперативные действия спасателей, тело мужчины было найдено без признаков жизни.

Спустя 45 минут пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 19 человек и 6 единиц спецтехники МЧС.

Огонь успел повредить помещение площадью 10 квадратных метров, а также закоптить стены и потолок ещё на 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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