На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком
В машине находился ребёнок
Сотрудники устанавливают обстоятельства случившегосяФото: pixabay.com
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Авария произошла на 35-м километре трассы "Ивдель – граница ХМАО". «Фолькцваген», в котором находились трое ноябрьцев, включая 8-летнего ребёнка, столкнулся с попутным УРАЛом, грузовик в этот момент поворачивал направо.
Сейчас мальчик доставлен в местную больницу.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины и виновных в дорожно-транспортном происшествии.
ИСТОЧНИК KP.RU