На Ямале иномарка столкнулась с грузовиком

14 Июль 2020 2020-07-14T12:25:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла на 35-м километре трассы "Ивдель – граница ХМАО". «Фолькцваген», в котором находились трое ноябрьцев, включая 8-летнего ребёнка, столкнулся с попутным УРАЛом, грузовик в этот момент поворачивал направо.

Сейчас мальчик доставлен в местную больницу.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины и виновных в дорожно-транспортном происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU