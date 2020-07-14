2020-07-14T11:40:04+03:00
Общество

На Ямале подготовят место для зимовки моржей

Экспедиция продлится до 31 июля
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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Харасавэйское месторождения Ямала посетят восемь добровольцев из шести регионов страны. В прошлом году там было обнаружено лежбище моржей. Однако отдыхать животным пришлось не в самых лучших условиях.

На береговой линии находятся заброшенные постройки бывшей метеорологической станции, помимо этого она захламлена мусором и металлическими бочками из-под горюче-смазочных материалов.

-В отряд входят опытные ребята, которые знакомы с очисткой захламленных островов в Арктике. Обычно к нам присоединяются волонтёры из разных стран мира, но в силу сложившейся ситуацией с пандемией, никто из-за рубежа приехать не сможет, - сообщил Евгений Рожковский, председатель общественной организации «Зелёная Арктика».

По прогнозам ученых, этой осенью млекопитающие могут вернуться на лежбище.

Стоит отметить, что поездка проводится с соблюдением всех мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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