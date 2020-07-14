2020-07-14T10:47:28+03:00
Коронавирус Covid-19

На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски

Эта мера призвана помочь в борьбе с COVID-19
Вера Зенина
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Фото: www.newurengoy.ruФото: www.newurengoy.ru
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Продолжая бороться с коронавирусной инфекцией, общественники Нового Уренгоя предпринимаются разные меры.

Одна из них: бесплатная раздача средств индивидуальной защиты.

Заняться добрым делом решили волонтёры оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и члены партии «Единая Россия». Теперь новоуренгойцы могут получить бесплатную маску спеша по своим делам. Общественники стоят возле магазинов, торговых центрах, остановках и других местах скопления людей.

-Наши активисты ежедневно выходят на улицы города, чтобы раздать нуждающимся маски. Многие новоуренгойцы соблюдают масочный режим, те, у кого нет персональных средств защиты, с удовольствием берут их у волонтерёв, - сообщил секретарь местного отделения партии Михаил Терещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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