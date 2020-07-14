На улицах Нового Уренгоя раздают бесплатные маски
Продолжая бороться с коронавирусной инфекцией, общественники Нового Уренгоя предпринимаются разные меры.
Одна из них: бесплатная раздача средств индивидуальной защиты.
Заняться добрым делом решили волонтёры оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и члены партии «Единая Россия». Теперь новоуренгойцы могут получить бесплатную маску спеша по своим делам. Общественники стоят возле магазинов, торговых центрах, остановках и других местах скопления людей.
-Наши активисты ежедневно выходят на улицы города, чтобы раздать нуждающимся маски. Многие новоуренгойцы соблюдают масочный режим, те, у кого нет персональных средств защиты, с удовольствием берут их у волонтерёв, - сообщил секретарь местного отделения партии Михаил Терещенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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