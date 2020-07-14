В Салехарде сотрудники детского сада приняли участи в городском субботнике

14 Июль 2020 2020-07-14T10:06:50+03:00

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В Салехарде сотрудники детского сада «Улыбка» успевают не только следить за малышами, но и принимать активное участие в субботниках.

Воспитатели уже не первый год становятся в ряды проекта «Чистый город. Сделаем вместе!». За всё это время члены коллектива убрали мусор с прилегающей территории, отремонтировали детские площадки, привели в порядок клумбы, высадили цветы, срезали траву на всей прилегающей территории и преобразовали беседки.

Помимо этого, творческий коллектив детского сада старается разнообразить будни ребят. Для этого они придумал креативное оформление нескольких фотозон. Теперь у ребятишек есть возможность сделать фотографию с дружелюбными животными, со смайликами, на мостике, а также со сказочными персонажами из мультфильма «Геркулес».

Сотрудники детского сада всегда приходят на субботник с радостью, ведь это лучший способ узнать коллег и зарядиться общением на весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU