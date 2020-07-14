2020-07-14T09:28:44+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам

Сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей
Вера Зенина
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Потерпевшая даже не подозревала о мошенничествеПотерпевшая даже не подозревала о мошенничествеФото: pixabay.com
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В полицию города Лабытнанги обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё украли 148 тысяч рублей.

Как удалось выяснить, женщина хотела оформить страхование банковского счёта, но вместо этого получила кредит. К слову, мысль о страховании женщине подкинули те самые мошенники.

Следуя инструкции злоумышленников, потерпевшая оформила кредит в мобильном приложении, даже не подозревая об этом. После этого денежные средства были зачислены на счет банковской карты жертвы, которые она приняла за страховое возмещение. Далее женщина сняла деньги со своего счёта и перевела их на неизвестный номер.

Понять, что её обманули, женщина смогла после сообщения из банка о списании ежемесячного платежа за кредит.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Лабытнанги обращается к жителям города с просьбой быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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