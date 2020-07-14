2020-07-14T08:54:00+03:00
Общество

ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю

Экзамены завершились вчера, 13 июля
Вера Зенина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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Сдавать экзамены в период коронавируса совсем не просто. Однако ямальские школьники отлично справились с этой задачей.

Вчера в северном регионе проходил госэкзамен по физике и истории. Сдавать эти нелёгкие предметы решились 1205 выпускников. Физику выбрали – 722 ученика, а историю – 483.

Минимальный порог количества баллов по физике составляет 36 баллов, истории – 32.

Чтобы продемонстрировать знания, ребятам дали 3 часа 55 минут.

Участникам запрещалось иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, а также любые справочные материалы. Ребята, сдававшие физику, могли взять с собой линейки и непрограммируемый калькулятор.

Стоит отметить, что на всех пунктах проведения экзаменов были соблюдены необходимые меры безопасности, поэтому беспокоиться за своё здоровье выпускникам не стоит.

Узнать результаты можно будет не позднее 27 июля, а пока они будут обрабатываться на региональном и федеральном уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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