В Салехарде готовятся к мастеровой ярмарке

14 Июль 2020 2020-07-14T07:49:48+03:00

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Мастера и рукодельницы Салехарда готовятся к ярмарке-продаже изделий ручной работы, которая по традиции развернётся в День города, 13 сентября. Однако праздник состоится только в том случае, если ограничительные меры на проведение массовых мероприятий будут сняты.

Если всё пройдёт успешно, то ярмарка развернётся в городском саду на самой многолюдной площадке. Народные промыслы представят не только хозяева северной столицы, но и гости из близлежащих городов и сёл. Здесь можно будет не только познакомиться с народным творчеством, но и изготовить что-то своими руками.

Многие умельцы будут участвовать в ярмарке уже не впервый раз. Они признаются, что представить жителям города свои поделки очень ответственно. Создание этих вещей, будь то женская сумочка или забавная мягкая игрушка — кропотливый труд, в который вложена душа и всё свободное время.

ИСТОЧНИК KP.RU