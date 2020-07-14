2020-07-14T07:30:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое прошёл рейд по общественным местам

Серьёзных нарушений не выявлено
Вера Зенина
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Фото: !Новый Уренгой - официальная группа", социальная сеть "ВКонтакте"Фото: !Новый Уренгой - официальная группа", социальная сеть "ВКонтакте"
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Общественники Нового Уренгоя продолжают следить за дезинфекцией города в период коронавирусной инфекции.

В минувшую субботу участники рабочей группы регионального проекта ЯНАО «Школа грамотного потребителя» провели рейд по обращениям жителей многоквартирных домов на тему дезинфекции мест общего пользования.

Были осмотрены подъезды пяти домов. Серьезных замечаний по графикам и качеству уборки не выявлено. На двух домах управляющей компании «Уренгойжилсервис» – ул. Сибирская 17,17а – опрос жителей показал, что уборка проводится ежедневно. Дом 17 б по улице Сибирская (УК «Сити Сервис» также дезинфицируется. В доме 4 по улице Энтузиастов установлены дополнительные дезинфекторы для рук около кнопки вызова лифта.

Следующий рейд запланирован по Северному району города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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