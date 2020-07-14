2020-07-14T06:47:55+03:00
Общество

На Ямале в реку Собь выпустили мольков чира

Таким образом специалисты хотят увеличить популяцию ценных видов рыб
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале продолжается сезон выпусков молоди ценных видов рыб в северные реки. Занимаются этим специалисты Собского рыбоводного завода. Вчера они выпустили в реку Собь партию молоди чира.

В свободное плавание отправились около 500 тысяч мальков средней навески 1,5 грамма. Икра была заготовлена в среднем течении реки ещё прошлой осенью и за это время прошла стадии инкубации, выклева личинки и подращивания молоди до необходимой массы.

Выпуск осуществлялся прямо из цехов рыбоводного предприятия. Сначала мальков помещали в накопительную емкость, откуда по рыбопроводу они отправлялись в реку Собь - место естественного обитания чира. После выпуска мальки скатятся для нагула в её низовье и разойдутся по соровой системе. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Лабытнанги взяла кредит, поверив мошенникам
ЕГЭ 2020: выпускники школ сдали физику и историю
На прилавках Ноябрьска может появиться картофель и свекла с местных грядок
В Салехарде готовятся к мастеровой ярмарке
В Новом Уренгое прошёл рейд по общественным местам
На Ямале в реку Собь выпустили мольков чира
Восемь педагогов Ноябрьска стали лучшими в регионе
Погода на Ямале 14 июля: пасмурно и дождь
В Губкинский приедут медики для борьбы с COVID-19
Житель Лабытнанги отдал мошенникам более 570 тысяч рублей
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Улицы Муравленко обрабатывают от коронавирусной инфекции
В Ноябрьске годовалый ребёнок опрокинул на себя кипяток
В Новом Уренгое задержали мужчину с крупной партией наркотиков
На Ямале приступили к подготовке отопительного сезона
В Шурышкаркском районе утонула молодая пара
В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры
В Ханымее отремонтируют два дома
В Надыме возобновилась сдача нормативов ГТО
В Пуровском районе установили стену памяти погибшим в ВОВ
В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест
В Салехарде с берегов Оби собрали более 200 кубометров мусора