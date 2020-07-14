На Ямале в реку Собь выпустили мольков чира

14 Июль 2020 2020-07-14T06:47:55+03:00

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На Ямале продолжается сезон выпусков молоди ценных видов рыб в северные реки. Занимаются этим специалисты Собского рыбоводного завода. Вчера они выпустили в реку Собь партию молоди чира.

В свободное плавание отправились около 500 тысяч мальков средней навески 1,5 грамма. Икра была заготовлена в среднем течении реки ещё прошлой осенью и за это время прошла стадии инкубации, выклева личинки и подращивания молоди до необходимой массы.

Выпуск осуществлялся прямо из цехов рыбоводного предприятия. Сначала мальков помещали в накопительную емкость, откуда по рыбопроводу они отправлялись в реку Собь - место естественного обитания чира. После выпуска мальки скатятся для нагула в её низовье и разойдутся по соровой системе. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу.

ИСТОЧНИК KP.RU