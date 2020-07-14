Восемь педагогов Ноябрьска стали лучшими в регионе
На Ямале огласили итоги конкурса на присуждение премий педагогам. Всего в списке – 26 специалистов со всего региона, которые имеют достижения в преподавательской деятельности и ученики которых добились высоких показателей в учёбе.
В Ноябрьске победителями конкурса стали учителя биологии 7-ой и 3-ей школ Татьяна Беренкеева и Анна Бегунова, преподаватель ОБЖ школы № 8 Олег Жеребчевский, а также педагог русского языка и литературы из 6-ой школы Наталья Путинцева.
Кроме того, в список лучших ямальских педагогов вошли четыре ноябрьских учителя начальных классов: это Оксана Головачёва и Елена Гергель из гимназии № 1, Людмила Пономаренко из 9-ой школы и Ирина Миронова из школы № 13.
За свои труды педагоги были удостоены премии в размере ста тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU