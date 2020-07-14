2020-07-14T06:15:15+03:00
Общество

Восемь педагогов Ноябрьска стали лучшими в регионе

За это им выплатили премию в размере ста тысяч рублей
Вера Зенина
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Фото: группа "ЧП Ямал", социальная сеть "ВКонтакте"Фото: группа "ЧП Ямал", социальная сеть "ВКонтакте"
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На Ямале огласили итоги конкурса на присуждение премий педагогам. Всего в списке – 26 специалистов со всего региона, которые имеют достижения в преподавательской деятельности и ученики которых добились высоких показателей в учёбе.

В Ноябрьске победителями конкурса стали учителя биологии 7-ой и 3-ей школ Татьяна Беренкеева и Анна Бегунова, преподаватель ОБЖ школы № 8 Олег Жеребчевский, а также педагог русского языка и литературы из 6-ой школы Наталья Путинцева.

Кроме того, в список лучших ямальских педагогов вошли четыре ноябрьских учителя начальных классов: это Оксана Головачёва и Елена Гергель из гимназии № 1, Людмила Пономаренко из 9-ой школы и Ирина Миронова из школы № 13.

За свои труды педагоги были удостоены премии в размере ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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