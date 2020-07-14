Погода на Ямале 14 июля: пасмурно и дождь

14 Июль 2020 2020-07-14T05:16:34+03:00

В течение дя на Ямале дождливо и пасмурно Фото: pixabay.com

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На Ямале сегодня ожидается дождь и переменная облачность, ветер до 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +7… +12 градусов, днем +16… +20 градусов.

В Салехарде сегодня +17 градусов, пасмурно, возможен небольшой дождь утром, ветер западный 8,0 м/с.

В Лабытнанги +16 градус, пасмурно с прояснениями, ветер западный 7,7 м/с.

В Новом Уренгое до +13 градусов, небольшой дождь в течение дня, ветер северо-западный 9,4 м/с.

В Губкинском +16 градус, небольшой дождь в течение дня, ветер северо-западный 8,2 м/с.

В Ноябрьске до +18градусов, пасмурно, утром и вечером небольшой дождь, ветер западный 6,7 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, небольшой дождь, ветер северо-западный 7,1 м/с.

В Надыме до +17 градусов, пасмурно, ветер западный 8,3 м/с.

В Тарко-Сале до +15 градусов, небольшой дождь, ветер северо-западный 7,5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU