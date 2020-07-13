В Губкинский приедут медики для борьбы с COVID-19
В Губкинском ситуация с коронавирусом складывается не лучшим образом. Только за прошедшие сутки в городе добавилось 25 человек с COVID-19, таким образом он вышел на третье место по приросту заболеваемых.
Из-за сложившейся ситуации окружные власти решили поддержать городскую больницу. Накануне там развернули 60 дополнительных коек, а на помощь местным врачам приехали опытные медики из других регионов.
Сегодня, 13 июля, Губкинский ожидает еще 4 специалиста. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин, который проходит лечение от коронавируса в Ноябрьске.
-Спасибо, земляки, за такую огромную поддержку. Честное слово, очень помогает и морально, и физически! Самочувствие улучшается, скоро смогу вернуться. Но по любым вопросам, как и прежде, пишите мне в инстаграм - я на связи, - поблагодарил горожан глава города.
У главы Губкинского Андрея Гаранина выявили коронавирус.
Инфекция дала осложнение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»