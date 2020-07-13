В Губкинский приедут медики для борьбы с COVID-19

13 Июль 2020 2020-07-13T15:54:43+03:00

Эта мера призвана помочь в борьбе с инфекцией

Изменить размер текста: A A

В Губкинском ситуация с коронавирусом складывается не лучшим образом. Только за прошедшие сутки в городе добавилось 25 человек с COVID-19, таким образом он вышел на третье место по приросту заболеваемых.

Из-за сложившейся ситуации окружные власти решили поддержать городскую больницу. Накануне там развернули 60 дополнительных коек, а на помощь местным врачам приехали опытные медики из других регионов.

Сегодня, 13 июля, Губкинский ожидает еще 4 специалиста. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин, который проходит лечение от коронавируса в Ноябрьске.

-Спасибо, земляки, за такую огромную поддержку. Честное слово, очень помогает и морально, и физически! Самочувствие улучшается, скоро смогу вернуться. Но по любым вопросам, как и прежде, пишите мне в инстаграм - я на связи, - поблагодарил горожан глава города.

Читайте также:

У главы Губкинского Андрея Гаранина выявили коронавирус.

Инфекция дала осложнение.

ИСТОЧНИК KP.RU