Житель Лабытнанги отдал мошенникам более 570 тысяч рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T15:20:10+03:00

Мужчина даже не подозревал об обмане Фото: pixabay.com

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В полицию Лабытнанги обратился местный житель. Он сообщил, что самовольно отдал мошенникам более 570 тысяч рубле.

История оказалась не совсем обычной: с 1 мая по 28 июля потерпевший пытался заработать на онлайн бирже. С «обогащением» ему помогало неизвестное лицо. Войдя в доверие к гражданину, оно выманило у мужчины более 570 тысяч рублей, используя специальные приложения.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Сейчас правоохранители пытаются установить лица, причастного к совершению преступления.

Полиция города Лабытнанги обращается к жителям города с просьбой быть бдительными и донести эту информацию до своих родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU