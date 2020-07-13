2020-07-13T14:33:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Улицы Муравленко обрабатывают от коронавирусной инфекции

Начало работ начинается в шесть утра
Вера Зенина
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Фото: www.muravlenko24.ruФото: www.muravlenko24.ru
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Муравленко продолжает активную борьбу с коронавирусом. Чтобы снизить число заболевших, в городе проводят регулярную дезинфекцию.

С 1 июля этим занимается новая подрядная организация из Тюмени - ООО «Доверие». Выходя на смену, работники подходят к делу с большой ответственностью. Обработке подвергаются все улицы и дороги, остановочные комплексы, урны, светофоры с кнопкой вызова, скамейки в скверах и аллеях, а также игровые формы в парке и на детских площадках.

Обработка города происходит каждый день, за исключением дождливых. Для этого организация использует препарат «Витахлор», он соответствует Единым санитарным требованиям и высыхает с поверхности в течение получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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