2020-07-13T13:56:25+03:00
Происшествия

В Ноябрьске годовалый ребёнок опрокинул на себя кипяток

Вера Зенина
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Сейчас ребёнок находится в больницеСейчас ребёнок находится в больницеФото: pixabay.com
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Годовалая девочка попала в больницу Ноябрьска с сильными ожогами. Оказалось, малышка перевернула на себя чашку горячего чая, стоявшую на краю стола.

Вызов на станцию скорой помощи поступил 11 июля в 19:43. Бригада медиков прибыла на помощь уже через 7 минут. Оказавшись на месте, врачи диагностировали у ребёнка термические ожоги лица, туловища, рук и ног - в общей сложности 20 процентов тела. Такие повреждения соответствуют ожогам второй степени.

Медики сейчас же оказали девочке первую помощь и доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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