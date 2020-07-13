В Ноябрьске годовалый ребёнок опрокинул на себя кипяток
Сейчас ребёнок находится в больницеФото: pixabay.com
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Годовалая девочка попала в больницу Ноябрьска с сильными ожогами. Оказалось, малышка перевернула на себя чашку горячего чая, стоявшую на краю стола.
Вызов на станцию скорой помощи поступил 11 июля в 19:43. Бригада медиков прибыла на помощь уже через 7 минут. Оказавшись на месте, врачи диагностировали у ребёнка термические ожоги лица, туловища, рук и ног - в общей сложности 20 процентов тела. Такие повреждения соответствуют ожогам второй степени.
Медики сейчас же оказали девочке первую помощь и доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU