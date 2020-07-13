В Новом Уренгое задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Сотрудники Нового Уренгоя задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Им оказался молодой человек 1989-ого года рождения, не имевший судимости.
В момент досмотра у гражданина был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. После экспертизы стало ясно, что это наркотик синтетического происхождения весом 1,7 грамм.
Когда отпираться стало бессмысленно, злоумышленник признался, что приобрёл наркотик для личного потребления.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU