На Ямале приступили к подготовке отопительного сезона

13 Июль 2020 2020-07-13T13:02:42+03:00

В регионе планируется заменить более 10 тысяч километров инженерных сетей

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Ямал приступил к подготовке отопительного сезона. Не смотря на большой объём работы, завершить приготовления необходимо до первых холодов.

Сейчас в округе необходимо подготовить 232 котельные, 98 центральных тепловых пунктов, 98 водозаборов, 154 канализационные насосные станции, 2003 трансформаторные подстанции и более 10340 км инженерных сетей.

Сейчас на Ямале большинство электростанций и котельных построены с запасом энергетической мощности, имеющие резервные агрегаты. Именно с них начинаются работы по подготовке к отопительному сезону.

-Ремонт начинаем с резервных агрегатов, потом переходим на основные. К моменту остановки котельных, на межотопительный период, мы приступаем к ремонту сетей. Сейчас 15-20% теплоэнергитического оборудования на котельных выполнено. На электросетях выполнено около 40%», на водоканализационном хозяйстве 25%. Процесс ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону идет полным ходом, - сообщил директор регионального департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

Ежегодно в регионе заменяют 5%-7% ветхих инженерных сетей. В этом году запланировано заменить 124,75 км, из них 39,56 км - тепловых, 25,25 - водоправодных, 6,89 км - канализационных и 53,05 км – электрических.

Также в департаменте подвели итоги прошлого отопительного сезона, который завершился 2 июля. Отопительный период прошёл без происшествий: аварий, повлекших длительное отключение жилых домов и социально значимых объектов не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU