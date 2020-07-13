2020-07-13T12:10:01+03:00
Происшествия

В Шурышкаркском районе утонула молодая пара

Поиски пропавших продолжались несколько дней
Вера Зенина
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Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органыОбстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органыФото: pixabay.com
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Печальной историей закончился отдых для молодой пары.

Трагедия произошла в протоке Качегатка, неподалёку от села Азовы. Молодые люди пошли купаться, но домой так и не вернулись. Увидев на берегу личные вещи, односельчане забеспокоились и обратились в службы экстренного реагирования.

Поисками занимались одиннадцать спасателей. Начиная с 7 июля они прочёсывали водное пространство, надеясь найти пропавших ребят. Вчера поиски были завершены, обнаруженные тела подняли на берег.

Теперь обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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