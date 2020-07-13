В Шурышкаркском районе утонула молодая пара
Поиски пропавших продолжались несколько дней
Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органыФото: pixabay.com
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Печальной историей закончился отдых для молодой пары.
Трагедия произошла в протоке Качегатка, неподалёку от села Азовы. Молодые люди пошли купаться, но домой так и не вернулись. Увидев на берегу личные вещи, односельчане забеспокоились и обратились в службы экстренного реагирования.
Поисками занимались одиннадцать спасателей. Начиная с 7 июля они прочёсывали водное пространство, надеясь найти пропавших ребят. Вчера поиски были завершены, обнаруженные тела подняли на берег.
Теперь обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU