В Шурышкаркском районе утонула молодая пара

13 Июль 2020 2020-07-13T12:10:01+03:00

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Печальной историей закончился отдых для молодой пары.

Трагедия произошла в протоке Качегатка, неподалёку от села Азовы. Молодые люди пошли купаться, но домой так и не вернулись. Увидев на берегу личные вещи, односельчане забеспокоились и обратились в службы экстренного реагирования.

Поисками занимались одиннадцать спасателей. Начиная с 7 июля они прочёсывали водное пространство, надеясь найти пропавших ребят. Вчера поиски были завершены, обнаруженные тела подняли на берег.

Теперь обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU