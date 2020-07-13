В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры

13 Июль 2020 2020-07-13T11:15:09+03:00

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Коронавирус серьёзно нарушил планы семей на летний отдых. Большинству жителей региона пришлось остаться в городах. Поэтому детям не остаётся ничего другого, как гулять на улице и детских площадках.

Чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции, депутат Городской Думы Александр Сергиенко предложил организовать работу волонтёров на игровых зонах.

-С ними необходимо вести профилактическую работу: объяснять, для чего нужны маски; почему нельзя собираться большими компаниями; что делать, приходя с улицы, чтобы не заболеть. А главное - раздавать маски тем, кто гуляет без них, - сообщил Александр Владимирович.

Инициативу депутата поддержали специалисты Управления по работе с молодежью и общественностью. Маски волонтёрам предоставил городской штаб по коронавирусу, а санитайзеры - компания «Газпром добыча Ямбург».

Чтобы не терять зря времени, волонтёры уже приступили к работе. В прошедшие выходные они дежурили в парке «Дружба», скверах «Чистая энергия» и имени Высоцкого, возле культурно-спортивного центра «Газодобытчик» и торгового центра «Белые ночи».

Волонтеры не только раздают средства индивидуальной защиты, но и продумывают детский досуг. Например, в парке «Дружба» были расставлены мольберты и прошли уроки рисования.

ИСТОЧНИК KP.RU