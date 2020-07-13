2020-07-13T11:15:09+03:00
Общество

В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры

Таким образом ребят хотят обезопасить от COVID-19
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.newurengoy.ruФото: www.newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Коронавирус серьёзно нарушил планы семей на летний отдых. Большинству жителей региона пришлось остаться в городах. Поэтому детям не остаётся ничего другого, как гулять на улице и детских площадках.

Чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции, депутат Городской Думы Александр Сергиенко предложил организовать работу волонтёров на игровых зонах.

-С ними необходимо вести профилактическую работу: объяснять, для чего нужны маски; почему нельзя собираться большими компаниями; что делать, приходя с улицы, чтобы не заболеть. А главное - раздавать маски тем, кто гуляет без них, - сообщил Александр Владимирович.

Инициативу депутата поддержали специалисты Управления по работе с молодежью и общественностью. Маски волонтёрам предоставил городской штаб по коронавирусу, а санитайзеры - компания «Газпром добыча Ямбург».

Чтобы не терять зря времени, волонтёры уже приступили к работе. В прошедшие выходные они дежурили в парке «Дружба», скверах «Чистая энергия» и имени Высоцкого, возле культурно-спортивного центра «Газодобытчик» и торгового центра «Белые ночи».

Волонтеры не только раздают средства индивидуальной защиты, но и продумывают детский досуг. Например, в парке «Дружба» были расставлены мольберты и прошли уроки рисования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры
В Ханымее отремонтируют два дома
В Надыме возобновилась сдача нормативов ГТО
В Пуровском районе установили стену памяти погибшим в ВОВ
В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест
В Салехарде с берегов Оби собрали более 200 кубометров мусора
На побережье Ямала снова прибыли моржи
Медики Ямала получат более 93 миллионов рублей
Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках
На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские чтения
Выпускникам Ямала вручили сертификаты на получение премии Губернатора
Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Погода на Ямале 13 июля: дождь на всей территории
Дату открытия пришкольных лагерей в Салехарде перенесли
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2020 года составило почти 8 тысяч человек
Погода на Ямале 12 июля: небольшой дождь
В Губкинском открыли отделение для больных коронавирусом
Причину таинственной гибели группы Дятлова выяснила прокуратура
Жаркий период: на Ямале горят леса
Погода на Ямале 11 июля: тепло, тихий ветер и гроза
В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру
В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы
Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным
В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы
В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19
Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков отметил 60-летний юбилей